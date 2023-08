Weyts maakt komaf met ‘spookrichtingen’: vanaf volgend schooljaar gedaan met klasjes van 1 à 2 leerlingen

SOS LEERKRACHT. 9 op de 10 voelen zich onderge­waar­deerd. “Omdat wij veel vakantie hebben, denken ze dat we niets doen. Dat steekt de ogen uit”

Ze hebben meer vakantie dan dat ze werken. Het is de enige job waarin een werkuur maar 50 minuten duurt. En de ergsten zijn die van ‘turnen’: die doen ook in hun uren niks behalve in het midden van de sportzaal staan. Hoe er in stereotypen over de leerkracht wordt gedacht, dat is bekend. En dat weten ze zelf ook, zo blijkt uit een bevraging van HLN bij bijna 1.500 leerkachten. In het dossier ‘SOS Leerkracht’ bespreken we de opvallende resultaten van onze peiling. Zo wil 1 op de 5 ermee stoppen.