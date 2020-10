Weyts houdt vast aan code geel voor onderwijs, maar: “Code oranje kán, als secundair open blijft”

“Ik ben niet getrouwd met code geel. Het onderwijs kan overschakelen op code oranje, als we de secundaire scholen volledig kunnen openhouden.” Dat zei Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) bij een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement. Tijdens overleg met het onderwijsveld werd eerder vandaag beslist dat het verplichte onderwijs in Vlaanderen in code geel - en dus voltijds open - blijft. Wel blijft het mogelijk om lokaal alsnog naar code oranje te gaan.

De beslissing om de scholen in code geel te houden, werd genomen op basis van de besmettingscijfers, luidde het. Het merendeel van de besmettingen zou te herleiden zijn tot situaties buiten de schoolmuren. Weyts wilde daarom absoluut de scholen volledig open houden.

Lokaal kan nog steeds naar een andere kleurencode worden geschakeld, maar er zal vanaf maandag wel gepraat worden over een aanpassing van de bestaande draaiboeken.

Na het overleg met het onderwijsveld gaf Weyts nieuwe cijfers vrij van de CLB’s, de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Daaruit blijkt dat in de periode van 28 september tot 11 oktober 1.795 besmette leerlingen en 411 besmette personeelsleden werden geregistreerd. Die vertegenwoordigen respectievelijk 0,15 en 0,25 procent van alle leerlingen en personeelsleden.

Daarnaast gingen 7.488 leerlingen in quarantaine, net als 627 personeelsleden, aldus de gegevens van de CLB’s.

Volledig scherm Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). © Photo News

Momenteel betekent code oranje nog dat leerlingen vanaf het derde middelbaar halftijds - een week wel, gevolgd door een week niet - naar school gaan.

“Er is een bereidheid om te schakelen naar code oranje”, luidde het in een mededeling na het overleg. “In functie daarvan spreken de onderwijspartners maandag verder over een aanpassing van de bestaande draaiboeken gericht op veiligheid, praktische haalbaarheid, onderwijskwaliteit en het welzijn van de leerlingen en het onderwijspersoneel.”

Bij verschillende politieke partijen in het Vlaams Parlement klonk deze namiddag de oproep om iets te veranderen aan de kleurcodes voor het onderwijs.

Quote Mensen zien hele gebieden rood kleuren, maar horen tegelijk dat er in het onderwijs geen probleem is, want de scholen blijven in geel Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)

“De verwarring is op dit moment compleet”, wierp Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) op. “Mensen zien hele gebieden rood kleuren, maar horen tegelijk dat er in het onderwijs geen probleem is, want de scholen blijven in geel. We moeten een duidelijk signaal geven. We willen de scholen maximaal open houden, maar de leerlingen ook een duidelijk signaal geven dat de situatie bijzonder is.”

Ook Jo Brouns (CD&V) vroeg om een grondige update van de kleurcodes. Volgens hem wordt het Vlaamse systeem intussen ook ingehaald door de realiteit, vanwege de verschillende lokale aanpakken.

Probleem met oranje

Weyts gaf aan niet getrouwd te zijn met code geel, maar maakte wel duidelijk dat er een groot probleem is met oranje. “Als we naar oranje schakelen, moeten de leerlingen in de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs alternerend naar school (week om week, nvdr.). Ik vind dat op basis van de gegevens die we nu hebben geen goede oplossing”, zei hij.

Als er een aanpassing komt aan oranje, zodat het secundair volledig open kan blijven, is er wat hem betreft geen probleem om te schakelen. “Daarover zal de discussie vanaf maandag ook gaan.”

Quote Als u alleen vasthoudt aan code geel omdat u niet gelooft in uw maatrege­len onder oranje, kan ik enkel zeggen: pas ze aan Hannelore Goeman (sp.a)

Sp.a-politica Hannelore Goeman stelde vast dat de minister niet langer achter zijn eigen draaiboek staat: “Als u alleen vasthoudt aan code geel omdat u niet gelooft in uw maatregelen onder oranje, kan ik enkel zeggen: pas ze aan.”

Ook PVDA en Groen willen alle scholen open houden. “We moeten naar oranje, maar oranje aanpassen”, zei Elisabeth Meuleman (Groen).

Vlaams Belang wil vooral duidelijkere gegevens over de precieze locaties waar besmettingen plaatsvinden. “Wij willen niet naar oranje, maar de omstandigheden zouden ertoe kunnen leiden dat we verplicht worden. Daarom vinden wij dat de data moeten worden verfijnd”, zei Jan Laeremans.

Prioriteit

De onderwijspartners vragen dat de samenleving prioriteit geeft aan het onderwijs. Ze willen dat er verdere maatregelen worden genomen in de vervoersstromen. Daarvoor wordt gerekend op nieuwe federale maatregelen vrijdag.

In het volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs wordt wel al geschakeld naar code oranje, wat betekent dat zij niet meer op volle capaciteit mogen werken. Die wijziging moet uiterlijk ingevoerd worden tegen de herfstvakantie, die start op 2 november.

Lees ook: Steeds meer scholen sluiten de deuren na besmettingen bij leerkrachten (+)

De socialistische vakbond is ontevreden vertrokken na het Vlaamse onderwijsoverleg deze voormiddag. “We wilden naar code oranje schakelen”, zegt algemeen secretaris Nancy Libert van ACOD Onderwijs. “Als we het pandemieniveau in de maatschappij zien, is het op zijn minst oranje en misschien rood.”

Afstandsonderwijs

Libert klaagt aan dat de in de zomer afgesproken draaiboeken niet worden gevolgd. “Wij willen het onderwijs ook niet dicht. Maar we willen wel dat de draaiboeken zoals afgesproken worden toegepast. Personeelsleden krijgen nu de indruk dat men niet wil schakelen omdat men de maatregelen niet wil toepassen.”

Bij code oranje zouden leerlingen in de vier laatste jaren middelbaar maar halftijds op school mogen zitten. “Het personeel staat niet te springen om afstandsonderwijs te geven, maar het is ook bezorgd over de veiligheid”, aldus Libert.

Quote De geregi­streer­de besmettin­gen zijn misschien maar het topje van de ijsberg. De schrik zit er goed in Nancy Libert van ACOD Onderwijs

“De cijfers van de CLB’s tonen aan dat er niet veel besmettingen zijn in de scholen, maar er is ook zoiets als de schoolcontext. Jongeren hebben meestal geen zware symptomen. De geregistreerde besmettingen zijn misschien maar het topje van de ijsberg. Er lopen wellicht leerlingen besmet rond waar men het niet van weet. De schrik zit er goed in.”

ACOD is bereid om maandag op het nieuwe overleg te spreken over meer dan 50 procent leerlingen op de scholen. Maar dan moeten er vrijdag federaal extra maatregelen genomen worden, meent Libert.

Mobiliteit

“Als bijvoorbeeld beslist wordt dat iedereen thuis moet werken en de mobiliteit in de samenleving vermindert, kunnen we misschien kijken of meer dan de helft van de leerlingen op school kunnen toelaten. Virologen zeggen al een tijd dat de mobiliteit moet worden verminderd.”

Zou de vakbond acties overwegen als er niets verandert? “Mijn achterban zal dat bepalen”, stelt Libert. “Het zal afhangen van wat ik in mijn mailbox krijg. Het kan zijn dat personeelsleden tevreden reageren, maar ik vrees er toch voor.”

Bekijk ook: Weyts wil leerlingen liever op school, en niet op pleintjes