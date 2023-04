Wetenschap en techniek minder populair in onderwijs

België “extrale­gaal” splitsen zoals De Wever wil: hoe zou dat juist gaan?

Confederalisme en Vlaams zelfbestuur, dat wil Bart De Wever ‘extralegaal’ realiseren. Qué? Suggereert de N-VA-voorzitter nu om een staatshervorming via illegale weg of een revolutie af te dwingen? “Nee”, verzekert het N-VA-hoofdkwartier. Maar de grondwet is in dit scenario wel even niet van tel. Hoe zit dat in elkaar?