Welke straffen zijn nog gepast? “Het is goed dat niet meer met bordenwissers gegooid wordt”

Kleuter die ‘als straf’ in kou werd gezet, kreeg vorig jaar ook al overdosis medicatie op internaat

De ouders van de 4-jarige kleuter die dinsdag een kwartier lang zonder jas in de kou moest staan in een school in Oostende, hebben vandaag klacht ingediend tegen de leerkrachten die hem de ‘straf’ hebben gegeven. Ze gaan ook op zoek naar een andere school voor hun zoontje, dat aan een autismespectrumstoornis lijdt. Vorig jaar kreeg het jongetje in het internaat van de school ook al een overdosis medicatie. “Dat onderzoek loopt nog, en nu maakt onze zoon er wéér iets mee. Twee keer, in nog geen jaar tijd: dat is een beetje te veel van het goede.”

2 februari