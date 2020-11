Wat met de kerstexamens?

De herfstvakantie mag dan nog maar net afgelopen zijn, over vijf weken begint de kerstvakantie alweer. Veel tijd om te wennen aan het nieuwe deeltijds afstandsonderwijs in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs is er dus niet: de kerstexamens komen stilaan dichtbij. Sowieso zijn die examens een belangrijke graadmeter, maar dit jaar wellicht nog iets meer. "Vorig schooljaar hebben leerlingen geen examens gehad op het einde van het schooljaar", zegt Ann Blomme, directeur van het GO! Lyceum in Gent. "Wij willen weten waar zij staan, zodat we weten hoe we vanaf januari al dan niet moeten remediëren en we leerlingen feedback kunnen geven over hun leerproces. Dat vinden wij belangrijk om de leerlingen duidelijk mee te geven wat er goed loopt en waar ze verder op moeten inzetten."

Ook Lieven Boeve wees daar al op in Het journaal bij VRT. "Ik denk dat we weten dat er in juni voorzichtig gedelibereerd is door scholen, vaak omdat ze niet alle informatie hadden om die beslissing te maken. Daarom dat het nu zo belangrijk is om een stand van zaken op te maken en eventueel leerlingen te heroriënteren."

Tijd gunnen

Pedagoge Charlotte Struyve (Viveshogeschool) waarschuwt dat die kerstexamens "niet zaligmakend zijn". "Als we horen dat leerlingen achterstand opgebouwd hebben, moeten we hen ook voldoende tijd geven om die achterstand in te halen", zegt ze. "Kunnen we de periode van september tot december beschouwen als voldoende lang om dat in te halen? Of gunnen we onszelf de tijd tot juni? Zeker voor leerlingen die met een achterstand begonnen, is het misschien zinvoller om te kijken naar de progressie ze gemaakt hebben sinds september."

Morgen vindt er een overleg plaats tussen het departement Onderwijs en de koepels. Al gaan die laatste ervan uit dat het om een voorbereidende vergadering gaat, zonder dat er meteen richtlijnen volgen. (DM)