Waarom invulboeken big business zijn: “Binnen geraken bij een school is als een lottoticket voor uitgeverijen”

Werkboeken in het onderwijs zijn big business voor uitgeverijen. Door steeds meer in te zetten op invulboeken die elk jaar opnieuw gekocht moeten worden, ligt het bedje van nogal wat uitgeverijen gespreid. Voor de scholen geldt de omgekeerde kant van de medaille: de boeken worden steeds duurder en nemen een flinke hap uit het budget. “Binnen geraken bij een school is als een lottoticket voor de uitgeverijen.”