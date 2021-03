VUB geeft onderzoeken extra injectie van 2,6 miljoen euro

“We willen hiermee wetenschappers extra steun geven om hun onderzoeken verder te doen. Omdat verplaatsing vaak niet mogelijk was, of omdat er niet te veel mensen aanwezig mochten zijn in de laboratoria, er een negatief reisbeleid was, onderzoek met proefpersonen niet of zeer moeilijk kon, heeft het onderzoek flinke averij opgelopen. Als VUB kunnen we dit forse bedrag gelukkig bieden, maar het is niet voldoende”, aldus Karin Vanderkerken, vicerector onderzoek.