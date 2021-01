Vraag naar bijlessen meer dan verdubbeld, vooral voor wiskunde en Frans: “Concentreren lukt moeilijk tijdens online les”

Jonas* (17) zit in het zesde jaar Techniek en Wetenschappen (tso). Op zijn kerstrapport haalde hij slechts 43% voor wiskunde. En dus volgt hij nu bijles. Het was niet de school die hem dat aanraadde. "We zijn zelf op zoek gegaan", zegt zijn moeder. "Mijn leerkracht gaf me wel extra oefeningen, maar kon me niet apart bijspijkeren", vertelt Jonas. Hij vond het niet gemakkelijk om online lessen te volgen. "Soms was het moeilijk om me te focussen, dat lukt beter bij fysieke lessen. Nog zeker tot de krokusvakantie hebben we deeltijds afstandsonderwijs, en dat hou ik wel vol. Maar mocht het nog langer duren, dan zou dat wel mijn motivatie aantasten."