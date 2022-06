Vooruit presenteert actieplan lerarentekort en komt met opvallend voorstel: “Laat leerkrachten 38 uur per week werken in plaats van 21 uur lesgeven”

PolitiekHet grote tekort aan onderwijzers wordt steeds duidelijker zichtbaar: leerlingen krijgen maandenlang geen les en in juni zelfs geen examen. Oppositiepartij Vooruit jaagt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op: actie is nodig op korte termijn. De socialisten stellen in een vijfpuntenplan enkele gedurfde maatregelen voor. Ze willen onder andere komaf maken met het vaste aantal lesuren van een leerkracht.

Nog voor het land definitief in zomerverlof gaat, de klassen en het parlement hun deuren sluiten, willen de socialisten dat de Vlaamse regering ingrijpt. Dagen zonder les zijn niet alleen vervelend voor kinderen en ouders, het leidt ook tot maatschappelijke kosten. “Als er nu niets gebeurt zal onze welvaart eronder lijden”, waarschuwt Vooruit-fractieleidster Hannelore Goeman. Koen Pelleriaux, topman van het Gemeenschapsonderwijs (GO!), raamt het totale lerarentekort op liefst 10.000 mensen.

Herbekijk: Onderwijskoepels hekelen beleid Weyts rond lerarentekort

Vooruit stelde vijf maatregelen voor om de aanslepende problemen in het onderwijs aan te pakken.

1. Vaste 38 urenweek

Dé opvallendste maatregel is om leerkrachten een vaste schoolopdracht van 38 uren per week te geven. Hoe zit dat vandaag? “Leerkrachten worden aangesteld volgens een vast aantal lesuren per week. Die regeling is echter oud en achterhaald”, zegt Johan De Wilde, onderwijsexpert verbonden aan de Odisee Hogeschool én voorzitter van VELOV, de Vlaamse vereniging van lerarenopleiders. “In het basisonderwijs moeten voltijdse leerkrachten 24 uren lesgeven, in het secundair 20 (3e graad) tot 21 (2e graad) uren. Weet dat een lesuur in het onderwijs eigenlijk 50 minuten telt: die 24 lesuren zijn dus maar 20 volle uren.”

Volledig scherm Johan De Wilde (Odisee) © HLN

Gaan leerkrachten in de toekomst dan veel meer moeten werken? “Volgens een veel geciteerd onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (2018) werken onderwijzers effectief meer dan die 20 à 24 lesuren. 60 à 70% van hun werktijd gaat naar lesgeven en lesvoorbereiding. De rest van de tijd gaat naar administratie, organisatie, beleidstaken en professioneel overleg. Een leerkracht werkt minder tijdens de schoolvakanties en meer tijdens de lesweken. Op jaarbasis komt dat dan ongeveer overeen met de voorgestelde 38 urenweek.” (De VUB-studie heeft het over 41u per week gemiddeld, red.).

Maar De Wilde ziet in het voorstel vooral de kans om het beroep van onderwijzer flexibeler in te vullen: “Je kunt meer spelen met de werkverdeling naargelang de kwaliteiten en de voorkeuren die iedere mens heeft: de ene staat liever voor de klas, de andere is beter in administratieve taken afwerken.”

“Iedereen gelijk 38 uur laten werken is ook duidelijker dan al die verschillende regimes die vandaag naast elkaar bestaan: 24 lesuren in het lager onderwijs, 21 lesuren in het 3e en 4e middelbaar, 20 lesuren in het 4e en 5e middelbaar, enzovoort.” Vooruit pleit er inderdaad voor om individuele leerkrachten niet langer een vast minimaal aantal lesuren op te leggen, maar wel om elke onderwijzer wekelijks een gelijk aantal werkuren te laten presteren. Binnen de school regelen directie en leerkrachten in het vervolg zelf wie precies wat doet: sommigen geven minder les maar vervullen dan meer andere voorbereidende schoolopdrachten. Over hoe men zou controleren dat elke leerkracht 38 uur per week werkt, spreekt het actieplan zich niet uit.

2. Leerkrachten niet vast laten benoemen door de school maar door de Vlaamse overheid

Dit maakt het voor leerkrachten makkelijker om les te geven in een andere school, bijvoorbeeld wanneer ze verhuizen. Lerarenopleider Johan De Wilde is niet overtuigd: “Ik zou het effect van deze maatregel willen relativeren. Er zijn dringender zaken. De vakbonden zullen hiertegen protesteren: zij staan op de vrijheid en onafhankelijkheid van leerkracht en scholen. Momenteel is de manier van benoemen niet onze grootste zorg: in een situatie van tekorten krijgt iedereen sowieso snel dat vast contract.”

3. Zij-instromers tot 20 jaar ervaring laten meetellen bij hun verloning

Vandaag kan slechts 8 tot 10 jaar ‘meegenomen’ worden, en dan nog afhankelijk van welk vak je geeft. “‘Zij-instromers’ zijn nieuwe onderwijzers die voorheen een ander beroep uitoefenden. “Voor werkenden die ouder zijn dan 35 à 40 jaar zou dit voorstel een groot verschil maken. Zij krijgen dan geen terugval in hun loon wanneer ze naar het onderwijs overstappen”, zegt De Wilde.

4. Lerarenopleiding hervormen

Eerst drie jaar theorie en dan één (hogeschool) à twee (universiteit) jaar vol in de praktijk staan. Ook nadien blijven leerkrachten zich bijscholen: ze krijgen hiervoor de nodige tijd en middelen.

“De lerarenopleiding zit nu eigenlijk goed in elkaar”, zegt De Wilde, “Met korte stages al vanaf het eerste jaar. Interessant is wel dat Vooruit voorstelt om leerkrachten ook na hun studies te blijven begeleiden: zo’n overgangsperiode is nuttig. Het verhoogt de onderwijskwaliteit: we willen de beste leerkrachten voor de klas!”

5. Meer ruimte voor de schooldirecteur om eigen beslissingen te nemen

Johan De Wilde: “Akkoord. De directeurs en onderwijskoepels (Katholiek Onderwijs, Gemeenschapsonderwijs,...) vragen zelf meer flexibiliteit om bijvoorbeeld eigen personeelskeuzes te maken. Nu zijn de taken en verantwoordelijkheden van leerkrachten en ander schoolpersoneel strikt vastgelegd waardoor je nog moeilijk kan bijsturen. Dit voorstel zal de vakbonden wel in het harnas jagen.”

