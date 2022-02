Voka-topman Hans Maertens: “Pak leerachterstand aan met langere schooldagen of kortere zomervakantie”

‘Coronageneratie’

"Nu we eindelijk de te strenge quarantaineregels laten varen, is er beterschap op komst. Maar de opgestapelde leerachterstand maken we niet zomaar weer goed", zegt de Voka-topman. "Als we deze schoolse achterstand niet aanpakken, zal de coronageneratie de gevolgen dragen in hun verdere schoolloopbaan en ook in hun professionele carrière. Onze Vlaamse economie moet het hebben van goedgeschoolde medewerkers. Investeren in onze jongeren is investeren in onze toekomstige welvaart."