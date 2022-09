VN-baas betreurt "diepe crisis" in onderwijs

Het onderwijs verkeert wereldwijd "in diepe crisis". Dat heeft secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres maandag in New York betreurd op een bijzondere onderwijstop in de aanloop naar de opening van de Algemene Vergadering.

"Iedereen weet dat onderwijs levens, economieën en samenlevingen kan veranderen. Maar we weten ook dat we het onderwijs moeten veranderen, want het verkeert in diepe crisis. In plaats van de grote hefboom die zaken mogelijk maakt, is onderwijs snel op weg om een bron van verdeeldheid te worden", zo verklaarde Guterres.

De VN-secretaris-generaal wees op de kloof tussen rijke landen en arme landen, waar liefst 70 procent van de tienjarigen niet in staat blijkt om een eenvoudige tekst te lezen. Maar ook in ontwikkelde landen "verdiepen de onderwijssystemen de ongelijkheden in plaats van ze te verminderen, en dat generatie na generatie", betreurde hij.

Verwoestende impact coronapandemie

De coronapandemie heeft volgens Guterres een "verwoestende" impact gehad op onderwijs, maar de crisis woekert volgens hem al langer. Er is niet enkel een gebrek aan investeringen, maar ook de onderwijssystemen laten studenten en samenlevingen in de steek, door te focussen op leren uit het hoofd en de wedijver om goede cijfers.

Net nu is kwaliteitsvol onderwijs van groot belang, argumenteerde de VN-topman. "Op een moment van ongebreidelde desinformatie, ontkenning van klimaatverandering en aanvallen op de mensenrechten hebben we nood aan onderwijssystemen die feiten van complottheorieën scheiden, het respect voor de wetenschap inprenten en de mensheid in al zijn diversiteit vieren".

In aanwezigheid van Nobelprijswinnaar en onderwijsactiviste Malala Yousafzai lanceerde Guterres ook een oproep aan het talibanregime in Afghanistan om tienermeisjes vrije toegang tot de middelbare scholen te geven. "Onderwijs voor meisjes is één van de belangrijkste stappen om vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling te brengen, overal ter wereld."

Uitvaart koningin Elizabeth

Normaliter had een 90-tal staatshoofden en regeringsleiders de top bijgewoond, maar de uitvaart van de Britse koningin Elizabeth II noopte velen van hen om maandag acte de présence te geven in Londen. België leverde bijdrages via videoboodschappen van koningin Mathilde en premier Alexander De Croo.

Ons land had bij de voorbereidende werkzaamheden van de top het voortouw genomen over de financiering van onderwijs. Uitkomst van die consultaties, zo deelde De Croo mee, is een voorstel voor een niet-bindend 'global compact' om het investeringsvolume in het onderwijs wereldwijd te verhogen.