Vlaanderen gaf in 2020 ruim 700 miljoen meer uit aan onderwijs

Vlaanderen heeft vorig jaar 12,9 miljard euro uitgegeven aan het leerplichtonderwijs. Dat is 711 miljoen euro meer dan in 2019. Vooral de werkingsmiddelen voor de scholen stegen, blijkt uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Gemiddeld werd er in 2020 per leerling van het gewoon basisonderwijs 5.700 euro uitgegeven en per leerling van het buitengewoon basisonderwijs 17.000 euro. Voor een scholier van het gewoon secundair onderwijs was dat 9.300 euro en voor een scholier van het buitengewoon secundair onderwijs zo’n 22.100 euro. Per leerling in het deeltijds kunstonderwijs werd er dan weer ongeveer 1.400 euro uitgegeven.

Als in de cijfers ook de uitgaven van de hogescholen en universiteiten worden meegenomen, komt het bedrag in 2020 uit op 14,6 miljard euro, 536 miljoen euro meer dan in 2019. Daarmee was het onderwijsbudget vorig jaar goed voor 28 procent van alle uitgaven van de Vlaamse overheid.

Volledig scherm "In Vlaanderen moeten we het hebben van goed, veeleisend onderwijs van hoge kwaliteit", zegt minister van Onderwijs Ben Weyts. © BELGA

Vooral de werkingsmiddelen voor de scholen zijn gestegen: van 26 procent van het budget in 2019 naar 28 procent in 2020. Het aandeel van de lonen van het onderwijspersoneel is vorig jaar licht gedaald. In 2019 was dat nog 69 procent van het budget, in 2020 nog maar 68 procent.

"We investeren volop in meer onderwijskwaliteit", reageert Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). "In Vlaanderen moeten we het hebben van goed, veeleisend onderwijs van hoge kwaliteit. We hebben geen olie of andere waardevolle grondstoffen."

