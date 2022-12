Vlaamse Vereniging van Studenten wijst op toename studenten in financiële moeilijkheden

Vorige week werd bekend dat wie volgend academiejaar aan een bachelor- of masteropleiding begint en geen (bijna-)beursstudent is, 1.092 euro inschrijvingsgeld moet betalen. Dat is zowat 11 procent meer dan dit jaar, als gevolg van de indexering. De VVS herhaalt in het rapport haar oproep om het inschrijvingsgeld “betaalbaar” te houden, “zeker in tijden waarin alle andere kosten van studenten zoals huisvesting, transport en levensonderhoud, zo hard stijgen”. Op die manier moeten de instellingen “democratisch en toegankelijk hoger onderwijs” garanderen, klinkt het.