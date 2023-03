Vlaamse regering weigert meerdere aanvragen voor anderstalige opleidingen aan universiteiten

Wereldre­cord meertalig voorlezen gebroken in Schaarbeek­se biblio­theek

In de bibliotheek Bib Sophia in Schaarbeek is zondagvoormiddag het Guinness Wereldrecord Meertalig Voorlezen (‘most languages used in a reading relay’) gebroken. Kinderen en ouders van scholen in de buurt lazen het boek ‘Meneer René’ van gevierd jeugdauteur Leo Timmers in 65 verschillende talen. Het vorige wereldrecord stond op naam van Qatar, met 50 talen.