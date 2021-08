Vlaamse regering maakt extra geld vrij voor asbestveilig maken van scholen

De Vlaamse regering maakt geld vrij om 200 extra scholen asbestveilig te maken. Dat kondigt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vandaag aan in een persbericht. Het geld, 3,85 miljoen euro, is afkomstig van het Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’.

In 2018 keurde de Vlaamse regering een actieplan voor de afbouw van asbest goed, om tegen 2040 te kunnen leven en werken in een asbestveilig Vlaanderen. Een versnelling van het huidige afbouwtempo is nodig, stelt de minister, vooral voor wat betreft de risicovolle en verweerde asbesttoepassingen zoals asbestdaken.

"Daar waar kinderen en kwetsbaren dagelijks vertoeven, kunnen we dus versneld aan asbestafbouw doen in het belang van hun gezondheid", zegt minister Demir. Daarnaast zorgt het plan ook voor meer dag- en gevelrenovaties, wat goed nieuws is voor de energiefactuur, voor de tewerkstelling in de bouwsector en voor het verminderen van de uitstoot.

“Ongezonde erfenis uit het verleden”

"Asbest in schoolgebouwen is een ongezonde erfenis uit het verleden (..) De Vlaamse overheid neemt de verantwoordelijkheid om het probleem stap voor stap weg te werken. In de voorbije jaren hebben we al ingegrepen in vele honderden scholen en er staat nog veel meer op stapel", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Sinds de opstart van het sectorprotocol meldden al meer dan 1.700 scholen zich bij de OVAM voor asbestinventarisatie en -verwijdering. Met de bijkomende middelen kan OVAM de volgende vier jaar bijkomend 780 asbestinventarissen verfijnen en 200 asbestverwijderingen in scholen financieren voor 50 procent van de kostprijs.