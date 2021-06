Vlaamse regering lanceert Leersteundecreet als opvolger van M-decreet

Column Luc Van der Kelen over de noodkreet uit het buitenge­woon onderwijs: “Voor één op twee leerlingen is er geen plaats”

5 juni De coronacrisis is voorbij en hij is tegelijk ook nog bezig. Het lijkt een paradox maar het is er geen. In de vaccinatiecentra gaat het nu immers keihard om de crisis te bedwingen - één Vlaming per seconde wordt ingeënt. En wie de kranten volgt, merkt dat de thema’s van vroeger ook al terug zijn, waar ze een jaar geleden zijn blijven staan, toen de lockdown werd afgekondigd.