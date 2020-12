Vlaamse leerlingen scoren alsmaar slechter op wiskunde en wetenschappen: “Onze onderwijskwaliteit is in het gedrang”

Opvallend is dat de socio-economische positie van een leerling sterk de score bepaalt. Kinderen uit sociaal kwetsbare milieus scoren duidelijk slechter dan kinderen die in een hogere klasse opgroeien. Ook de thuistaal speelt een grote rol in de onderwijsprestaties: leerlingen die thuis geen Nederlands spreken halen gemiddeld een lagere score. Wie thuis dus geen Nederlands spreekt scoort dus niet alleen voor taalvakken slechter. Het TIMMS-onderzoek is in 2019 afgenomen, nog voor de coronacrisis dus. Dat betekent dus ook dat de leerachterstand die heel wat leerlingen hebben opgelopen, nog niet te zien zijn in deze cijfers.

Wiskunde: plaats 17, bengelend tussen Tsjechië en Cyprus

Wetenschappen: plaats 35, tussen Nieuw-Zeeland en Kazachstan

Dat de punten niet om over naar huis te schrijven zijn, staat buiten kijf. Ook Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) wil er geen doekjes om winden. “We moeten durven benoemen dat we aan het wegglijden zijn”, zegt hij. “Ik ga de barslechte resultaten niet minimaliseren, ook al zitten er ook lichtpuntjes in TIMMS.” Weyts wil daarom nog eens de hervormingen die in de steiger staan, onder de aandacht brengen. “We gaan een taalscreening afnemen in de 3de kleuterklas, zodat we leerlingen met een taalachterstand sneller kunnen helpen. Ten tweede gaan we de eindtermen ook voor het basisonderwijs aanscherpen, met meer aandacht voor wiskunde en Nederlands.” Ook de centrale proeven die vanaf 2023 zouden uitgerold worden, passen in zijn hervormingsplan. “We gaan veel vaker in de spiegel kijken, door Vlaanderenbrede proeven af te nemen in het lager en in het secundair onderwijs.” Al wil hij ook de verwachtingen temperen. “Het zal zeker 10 jaar duren voor we de effecten van al die hervormingen zien, maar we moeten deze keuzes durven maken”, sluit hij af.