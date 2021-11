Vlaamse alumni vertellen hoe het is om te studeren aan een topuniversiteit: “Opleiding van 79.000 euro is elke cent waard”

Onderwijs­vak­bond vernieti­gend voor voorstel om mensen met enkel secundair diploma voor klas te laten staan: “Halluci­nant idee dat kwaliteit verder zal doen afbrokke­len”

Nu scholen geen leerkrachten meer vinden, willen de koepels in hun plaats een legertje mensen zónder lerarendiploma aanwerven. Van de koepel van steden en gemeenten (OVSG) mogen ook mensen met enkel een middelbaar diploma mee voor de klas staan. "We worden gedwongen om dit op tafel te leggen", zegt algemeen directeur Patriek Delbaere in de Mediahuis-kranten. De Christelijke Onderwijscentrale (COC), de grootste onderwijsvakbond in Vlaanderen, reageert vernietigend. “Dit hallucinant idee zal de onderwijskwaliteit verder doen afbrokkelen”, zegt Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de COC, die ook waarschuwt over de onvrede die sluimert in het onderwijsveld. “Er hangt elektriciteit in de lucht.”

29 oktober