Vlaams Parlement verankert zomerscholen ondanks negatief advies Vlaamse Onderwijsraad

De commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement heeft dinsdag het decreet goedgekeurd dat de zomerscholen structureel verankert. De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) had nochtans een negatief advies gegeven over die verankering. De oppositie bleef er dinsdag op hameren dat er vooral in het reguliere onderwijs moet worden bijgespijkerd.

In een zomerschool krijgen kinderen en jongeren gedurende minimaal tien dagen in juli of augustus een aanbod op maat om leerachterstand te voorkomen of te verhelpen, in combinatie met spel, cultuur en sport. De zomerscholen zagen het levenslicht na het uitbreken van de coronacrisis, die zware gevolgen had op het vlak van leerachterstand. In de zomer van 2020 ging het om 138 scholen en vorige zomer om 190 scholen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) waren tevreden met de resultaten en besloten het instrument te verankeren.

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) toonde zich in een advies onlangs erg scherp voor de plannen van de Vlaamse regering. De Vlor wil niet weten van een structurele verankering van de zomerscholen. Zomerscholen kunnen voor de Vlor enkel in crisistijden. Buiten die crisistijden is het aan het reguliere onderwijs om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, stond te lezen in het advies. De middelen voor de zomerscholen kunnen dan ook "beter ingezet worden voor kwaliteitsvol regulier onderwijs".

Quote Principi­eel blijven wij vinden dat leerachter­stand in de eerste plaats in de klas moet worden aangepakt, omdat daar alle kinderen worden bereikt. Hannelore Goeman, Vlaams parlementslid (Vooruit)

Vooruit zat dinsdag op diezelfde lijn. "Wij blijven het er moeilijk mee hebben dat de zomerscholen worden voorgesteld als één van de grote pijlers om leerachterstand bij kwetsbare kinderen bij te benen", zei Hannelore Goeman. "Ze bereiken immers slechts 1 procent van alle Vlaamse leerlingen. Principieel blijven wij vinden dat leerachterstand in de eerste plaats in de klas moet worden aangepakt, omdat daar alle kinderen worden bereikt."

Ook Roosmarijn Beckers van Vlaams Belang vindt de zomerscholen een goede aanvulling, die niet in de plaats mag komen van bijsturing van leerlingen in het reguliere onderwijs. "Zomerscholen zijn maar een initiatief in tweede instantie, voor leerlingen met grote tekorten waarbij ten volle geprobeerd is om die tekorten in de klas te remediëren.” Zij hekelde ook dat er in het decreet geen budgetten worden verzekerd. "Het decreet legt geen concreet budgettair engagement vast, de regering kan elk jaar projecten subsidiëren, maar als er in de toekomst bezuinigd wordt, zal dat vooral op de zomerscholen gebeuren.”