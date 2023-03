Vlaams Parlement keurt kader voor afstandsonderwijs in secundair goed

Godsdienst en zedenleer worden optioneel in officieel onderwijs Franstalig België

Vanaf september 2024 zouden de lessen godsdienst of zedenleer geleidelijk kunnen verdwijnen uit het lessenrooster van het officiële onderwijs in Franstalig België. In de plaats zouden lesuren filosofie en burgerschap komen, zo schrijft Le Soir. Het gaat om een oriëntatienota waarover de regering van de Franse gemeenschap het overleg is opgestart met de betrokken onderwijsnetten en vakbonden.