Vlaams Parlement keurt 108 corona-aanbevelingen voor het onderwijs goed

Na aanbevelingen over de aanpak van de crisis in de woonzorgcentra en in de brede welzijnssector, richtte het Vlaams Parlement de voorbije weken de focus op het onderwijs. De coronacommissie van het parlement heeft de voorbije weken tal van vertegenwoordigers uit het onderwijsveld aan het woord gelaten.

Uit die hoorzittingen hebben de meerderheidspartijen (N-VA, CD&V en Open Vld) en oppositiepartijen Groen en sp.a samen een lijst met 108 bijkomende beleidsaanbevelingen gefilterd. Commissievoorzitter Björn Rzoska (Groen) trekt een rode lijn: "Als er door corona gaten vallen in de kennis van onze leerlingen moeten die opgevuld worden tijdens de schooluren. De scholen moeten zo lang mogelijk openblijven en we moeten alles doen om te zorgen dat onze leerlingen en studenten mentaal niet in de knoop geraken".

“Maximaal contactonderwijs”

In de resolutie zit voor elk wat wils. Zo is N-VA-parlementslid Koen Daniëls bijvoorbeeld tevreden dat er sprake is van "maximaal contactonderwijs" en van "het in kaart brengen en wegwerken van de opgelopen leerachterstand, het bewaken van het mentaal welbevinden en de praktische organisatie van afstandsonderwijs".

Kwetsbare leerlingen

CD&V-parlementslid Loes Vandromme wijst dan weer op de aandacht voor kwetsbare leerlingen. Die werden tijdens de crisis het "hardst getroffen". "Net die leerlingen die het meest nood hebben aan structuur, konden in de eerste lockdown niet terecht op hun school. Dit mag niet meer gebeuren", aldus Vandromme.

Leerachterstand

Sp.a-parlementslid Hannelore Goeman zegt dat het de ambitie is om de opgelopen leerachterstand prioritair tijdens de lesuren weg te werken. "De eerste prioriteit is nu om de leerachterstand in te halen met kwaliteitsvolle trajecten op school, met extra ondersteuning en meer handen zodat we àlle kinderen en jongeren kunnen bereiken", aldus Goeman.

Zomerscholen

Maar naast remediëring in de klas is het volgens de resolutie ook belangrijk om extra momenten te voorzien om de leerachterstand in te halen, denk aan de zomerscholen. Die zomerscholen worden "structureel verankerd", stipt Open Vld-parlementslid Jean-Jacques De Gucht aan. "We pakken de leerachterstand aan door te remediëren in de klas, maar ook via bijlessen of in zomerscholen. Die zomerscholen verankeren we structureel", aldus De Gucht.