Virologen en politici zijn het eens: “Te vroeg om hogere graden middelbaar weer voltijds naar school te sturen”

Studenten over hun eerste weken op kot in coronatijd: “We laten dat virus ons plezier niet vergallen”

1 oktober Alles mag, niks moet, behalve slagen in juni. Zo kon je het leven van een kotstudent samenvatten... tot corona z'n intrede deed. Van die ultieme 'vrijheid, blijheid' blijft maar weinig over: afstand houden, mondmaskers dragen en om 1 uur in bed. "Ik zie maar één voordeel: op tijd opstaan is nu geen probleem. Hopelijk blijven die regels niet duren." Wij proefden één dag mee van het nieuwe studentenleven in Gent.