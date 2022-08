Vias: dagelijks raken dertien kinderen gewond bij ongeval naar of van school

Vias Institute baseert zich op de gegevens van 2017 tot 2021. In die periode zijn jaarlijks gemiddeld 2.250 kinderen gewond geraakt bij een ongeval naar of van school, of gemiddeld dertien per schooldag.

Bij de zestienjarige jongens is het risico op een ongeval het grootst. In die categorie worden 299 slachtoffers per 100.000 inwoners vastgesteld. Dat is twee keer hoger dan bij de veertienjarigen en zelfs vier keer hoger dan bij tienjarigen. Op zestien jaar beginnen jongeren zich immers vaak te verplaatsen met andere vervoersmiddelen, zoals de bromfiets. Jongeren nemen door de puberteit ook vaker risicovol gedrag aan. In het algemeen zijn jongens ook vaker bij ongevallen betrokken dan meisjes. Zo is het risico voor een zestienjarige jongen 50 procent hoger dan dat voor een zestienjarig meisje.