Verschillende scholen openen nog niet na paasvakantie: “Niet wachten op last minute beslissing in Brussel”

Een van de scholen die heeft beslist niet open te gaan na de paasvakantie, is de Sint Maarten Bovenschool in Beveren. “Om rust en duidelijkheid te scheppen, zowel voor onze leerlingen als ons personeel, communiceren we nu al en wachten we niet tot eventuele beslissingen in Brussel”, luidt het in een bericht aan de ouders. De school blijft tot zeker 1 mei kiezen voor afstandsonderwijs.

Minister van Onderwijs heeft gereageerd via dit statement: “Het is nu nog te vroeg om de verdere evolutie van de pandemie in te schatten. Ik hoop in ieder geval zoveel mogelijk contactonderwijs mogelijk te maken, want het beste onderwijs krijg je nog altijd in je klas, samen met je klasgenoten en oog in oog met een gedreven leerkracht.”