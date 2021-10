Van René (72) tot Danaë (22): drie generaties leerkrachten over de staat van ons onderwijs. “Ik kan zò terug lesgeven, op mijn leeftijd. Dat is toch niet normaal?”

Brouns (CD&V) pleit voor vaccinatie­graad per school

30 augustus In aanloop naar het nieuwe schooljaar pleit Vlaams Parlementslid Jo Brouns voor een vaccinatiegraad per school, waarbij de scholen en de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) zicht krijgen op het aantal gevaccineerden per school en ook per klas. “Op die manier kan efficiënt en gericht gehandeld worden bij uitbraken”, stelt de CD&V’er.