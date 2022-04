Vakbonden en werkgevers zijn niet tegen kortere zomervakantie, maar “nu niet het juiste moment”

De Franse gemeenschapsregering besliste om de zomervakantie in te korten . Het schooljaar 2022-2023 zal er starten op 29 augustus 2022 en pas eindigen op 7 juli 2023. Daarnaast wordt het schooljaar ingedeeld in blokken van telkens zeven weken les, afgewisseld met twee weken vakantie.

In Vlaanderen zette minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vorig jaar de deur op een kier voor een kortere zomervakantie . Hij vroeg advies aan het onderwijsveld, de sociale partners en ouders. De sociale partners, verenigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), hebben nu hun advies klaar.

Meer tijd en debat nodig

De uiteindelijke conclusie is evenwel dat de sociale partners de deur niet dichtdoen voor een aanpassing van de schoolkalender, maar wel vinden dat er meer tijd en debat nodig is. Ook moeten de gevolgen voor de bedrijven eerst beter in kaart worden gebracht. Overhaaste beslissingen zijn onwenselijk, klinkt het.

“Complex gegeven”

“Het schooljaar reorganiseren is een complex gegeven”, zegt SERV-voorzitter Hans Maertens. “Het gaat niet alleen over de leerkansen van onze kinderen maar ook over de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep, over ouders de mogelijkheid geven om betaald werk te verrichten, over de gevolgen op productie en dienstverlening van onze ondernemingen, enzovoort. Al deze puzzelstukjes moeten we weloverwogen leggen om voldoende draagvlak te krijgen voor zo’n ingrijpende hervorming.”