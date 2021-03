UGent-statisticus klaagt “kafkaiaanse puinhoop” rond quarantaines aan: “We hollen hele tijd achter besmettingen aan”

Volgens UGent-statisticus Joris Meys is het slecht werkende quarantainebeleid in ons land een van de redenen waarom het coronavirus maar niet ingedijkt geraakt. “We hollen de hele tijd achter de besmettingen aan.”

“Die kafkaiaanse puinhoop rond quarantaines is de reden waarom we infecties maar niet onder controle krijgen. Maar in plaats van daar deftige richtlijnen rond uit te werken, zijn we bezig met treinen en onhaalbare regeltjes voor refter en speelplaats”, schreef Meys, die bijna 6.000 volgers heeft, deze ochtend in een Twitterbericht dat tientallen keren geretweet werd.

Meys haalde als treffend voorbeeld een case aan uit zijn kennissenkring: een kleuterjuf die via haar eigen kinderen werd besmet. Haar kinderen zaten op een school die sloot vanwege een uitbraak. Terwijl haar eigen kinderen wegens hoog risicocontact thuis in quarantaine zaten, moest de kleuterjuf wel zelf blijven werken op haar eigen school. Pas toen haar kinderen positief testten, werd zij ook getest en bleek ze positief.

Haar hele klas moest dan ook in quarantaine, inclusief een kleuter uit Meys’ dichte kennissenkring. Het twee jaar oudere zusje van die kleuter moet echter wel naar school. De moeder van die kleuter werkt op haar beurt in een rusthuis als verzorgster en moet dus een negatieve test van haar kleuter voorleggen zodat ze terug kan komen werken. Maar dat is een probleem, want volgens het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) wordt de kleuter pas vrijdag getest. Ondertussen gaan alle ouders van de klasgenootjes ook werken, ondanks het hoogrisicocontact van hun kinderen.

Volgens Meys is de case zeker geen algemene tendens, maar wel een illustratie van de slechte werkende quarantaineregels in ons land. “Bij een olievlek doe je daar een ring rond, maar als er in de ring gaten zitten, gaat de olie er vlot door. Zolang je niet verplicht bent om in quarantaine te gaan als je een hoogrisicocontact in het gezin hebt, wat hier het geval was, hol je de hele tijd achter de besmettingen aan. Veel besmettingsclusters zitten in bedrijven en scholen, gezinnen zijn vaak het doorgeefluik.”

Normaal moet je in ons land in quarantaine als je nauw contact hebt gehad met een besmette persoon: een contact van meer dan 15 minuten, op een afstand minder dan 1,5 meter zonder allebei een mondmasker te dragen.

“Het quarantainebeleid is niet breed genoeg en daardoor laten we besmettingen telkens ontsnappen. Er zijn CLB’s en scholen die streng zijn, strenger dan gevraagd, maar de overheid zou vooral de quarantaines strenger moeten opvolgen. Ons quarantainebeleid is een van de redenen waarom we weer in deze situatie zitten. Zo blijf je aanmodderen tot de boel weer zo uit de hand loopt dat lockdowns op tafel komen. We doen het onszelf aan”, besluit hij.