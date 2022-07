UGent gaat studentenkamers in Brugge huren

DEEL 1 KOTCRISIS IN DETAIL. Zo duur wordt een studenten­ka­mer volgend academie­jaar in Leuven, Gent en Brussel. “Acuut tekort aan tienduizen­den studenten­ka­mers”

“Onlangs bezocht ik een kamer die meer op een cel leek, met een matras op de grond naast het toilet. Vraagprijs: 400 euro per maand.” Wie nu nog een studentenkamer zoekt, is er zo goed als aan voor de moeite. In een tweedelige reeks over de kotcrisis duiken we diep in de cijfers en schetsen we een gedetailleerd beeld van het studentenkamertekort en de stijgende prijzen. Waar is de nood het hoogst? Wie betaalt het meest? En waarom lijken er vooral dure, luxueuze koten bij te komen?

