Tweede en derde graad weer voltijds naar school? Onderwijspartners beslissen vandaag

En daar ziet het nu niet naar uit: het aantal besmettingen is de laatste twee weken amper tot niet gedaald en blijft schommelen rond de 3.500. De onderwijspartners laten zich meestal leiden door de analyse van de virologen aan tafel en het laatste rapport van de CLB’s over de besmettingsclusters. “Als er ruimte is in de cijfers, dan grijpen we natuurlijk de kans om alle leerlingen van het middelbaar zo snel mogelijk weer voltijds naar school te laten gaan”, is te horen op het kabinet van Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Een positie die ook de onderwijskoepels innemen.