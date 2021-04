Topondernemers gaan deze zomer voor de klas staan: “Kleine tijdsinvestering kan groot verschil maken voor hun toekomst”

“Speeksel­tes­ten zorgen er niet voor dat we nonchalan­ter omspringen met de maatrege­len”

31 maart Het gebruik van speekseltesten zorgt er niet per definitie voor dat we nonchalanter omspringen met de maatregelen. Dat blijkt uit verschillende proefprojecten met die testen in scholen. Het coronacommissariaat nodigt de komende dagen de ministers van Onderwijs uit om samen te zitten om de teststrategie binnen het onderwijs verder te preciseren.