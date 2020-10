Topman Katholiek Onderwijs: “Ook de weg nààr school moet veilig verlopen”

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vindt dat de lessen altijd in de klas moeten blijven doorgaan. Topman van het Katholiek Onderwijs Lieven Boeve is het daar volmondig mee eens. “Ik wil onderzoeken of alle leerlingen naar school kunnen blijven gaan”, zegt Boeve aan onze redactie. “We hebben geruststellende cijfers van de CLB’s dat scholen toch betrekkelijk veilige plaatsen zijn. De vraag die voorligt is: ‘Kunnen we de scholen nog wat veiliger maken, zodat leerlingen van de tweede en derde graad naar school kunnen blijven gaan?’”

Ondertussen blijven de cijfers in ons land razendsnel stijgen. Op de vraag of het verantwoord is om de scholen open te houden, reageert Boeve: “Dat is de vraag van één miljoen natuurlijk. Onze samenleving heeft zelf ervoor geopteerd om in te zetten op scholen, naast ziekenhuizen en de essentiële sectoren in de economie. Ik denk dat we aan onszelf en aan de samenleving verplicht zijn om te onderzoeken hoe we de scholen kunnen openhouden. Maar scholen zijn geen eilanden. Het is niet omdat er op scholen zelf weinig besmettingen gebeuren dat leerlingen niet besmet kunnen geraken buiten de school. Vandaar dat we ook de weg van en naar school moeten bekijken. Kunnen we de omgeving rond de school veilig organiseren?”