Tandtechniekers gezocht: “Jongeren lijken weg naar deze opleiding amper te vinden”

Het aantal tandtechniekers in ons land neemt zienderogen af en de opleidingen Tandtechnieken raken maar niet opgevuld. De scholen en de Unie van Dentaaltechnische Bedrijven (UDB) zien een groot tekort in de instroom en willen het beroep opnieuw bekender maken.

De tandtechnicus maakt en herstelt hulpmiddelen die je gebit ondersteunen, vervangen of corrigeren. Denk aan bijvoorbeeld kronen, bruggen en beugels. In Vlaanderen en Brussel kan de opleiding Tandtechnieken gevolgd worden in vier scholen: Stella Maris Antwerpen (KNMC), Vesaliusinsituut Oostende, Syntra Hasselt en Instituut Anneessens-Funck Brussel.

Die laatste school trekt aan de alarmbel. De leerkrachten zijn er, maar te weinig leerlingen schrijven zich in. “Tandartsen kunnen niet zonder de tandtechnieker en de toekomstige tandtechnieker kan niet zonder een goeie opleiding. Hoewel de vraag naar tandprotheses groot is, lijkt de huidige generatie jongeren hun weg naar deze opleiding amper te vinden”, klinkt het bij Anneessens-Funck.

Knelpuntberoep

De UDB merkt dat het aantal pensioengerechtigde tandtechniekers in de laatste jaren vele malen groter is geworden dan de instroom in scholen. Het is daardoor een knelpuntberoep geworden, waarbij er personeelstekort is in de labo’s, bestaande bedrijven niet worden overgenomen en het werk gedelokaliseerd wordt.

“Er is onvoldoende bekendheid rond het beroep. De verloning was vroeger ook minder aantrekkelijk, maar is daar een fikse inhaalbeweging ingezet”, stelt de UDB.

Om de opleiding en het beroep in de kijker te zetten heeft de UDB de campagne ‘Word een TTT’er, Toekomstig Tand Technicus’ opgezet. Flyers en berichten op sociale media moeten de doelgroep van 14- en 15-jarigen warm maken om de opleiding Tandtechnieken te starten in het 5e en 6e jaar TSO.

