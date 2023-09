Studenten verpleegkunde zijn boos: “Niet zeker of we dit jaar onze 1.000 euro onkostenvergoeding krijgen”

KIJK. Karine (65) keert terug uit pensioen om les te geven: “Ik vervang bijna alleen jonge leerkrach­ten met een burn-out”

Karine Vanvooren (65) is al meer dan 10 jaar met pensioen, maar staat sinds vorig jaar weer voor de klas. “Het is mijn negende interim en op één na vervang ik allemaal leerkrachten met een burn-out”, vertelt ze in de HLN Original ‘Leerkracht 24/7'. “Leerkrachten staan tegenwoordig onder veel druk”. Ze merkt ook op dat leerlingen heel wat mondiger en assertiever zijn geworden dan vroeger. “Het gratuite respect voor de leerkracht is weg”, klinkt het.