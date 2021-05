Strijd om KU Leuven-rectorschap van start

Wordt toxicoloog Jan Tytgat (58) de nieuwe rector van de KU Leuven? "Het allerbe­lang­rijk­ste dat ik als student leerde, was dansen”

7 mei Al 25 jaar kan je er gif op innemen: zodra de fluwelen basstem van professor toxicologie Jan Tytgat (58) uit radio of tv komt, is er een nieuwe partydrug in omloop of zit er gif in eieren of mondmaskers. Dinsdag maakt de gifprofessor -misschien- een grote carrièreswitch, als hij er in slaagt de rectorverkiezing van de KULeuven te winnen en huidige rector Luc Sels van de troon te stoten. Wie is toch die rustige man in het wit?