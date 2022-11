Straks kan elke middelbare school online les geven. Zónder lockdown

Dertien leerlingen per leerkracht in Vlaams lager onderwijs, beter dan EU-gemiddelde

De leerling-leerkracht-ratio, het aantal leerlingen per voltijds onderwijzend personeelslid, lag in Vlaanderen in het schooljaar 2019-2020 op 13 in het lager onderwijs. Dat is iets lager dan het Europees gemiddelde van 14. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

13 september