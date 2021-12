Straks 10 keer minder studenten diergeneeskunde

Het aantal studenten diergeneeskunde zal flink dalen: de 240 plaatsen zijn slechts een tiende van de 2.400 studenten die nu verspreid zitten op de campussen van de UGent en UAntwerpen. Volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) drong die beperking zich op. “Op dit moment kraakt de opleiding onder de grote toestroom van studenten”, licht hij het besluit van de regering toe. “Studenten kunnen minder praktijkervaring opdoen omdat de klinieken overbezet zijn. Dezelfde handelingen moeten soms met dezelfde dieren overgedaan worden door verschillende groepen studenten. En op het einde hebben we nog moeite om voor bepaalde specialisaties of functies dierenartsen te vinden, omdat studenten afhaken of niet in Vlaanderen blijven.”

Het aantal studenten dat in Vlaanderen diergeneeskunde komt studeren, gaat al jaren in stijgende lijn. De Vlaamse opleidingen waren de enige in Europa met een niet-bindende ijkingsproef, de faculteit in Merelbeke geniet wereldwijd aanzien en de opleiding is een stuk betaalbaarder dan bij onze noorderburen. Vier op de tien studenten die de richting hier volgen, is dan ook Nederlands. Frank Gasthuys, decaan aan de faculteit van de UGent, is erg tevreden met de genomen maatregel. “Ik niet alleen, ook al mijn medewerkers. Die 240 is wat we met het huidige personeel maximaal aankunnen. Het staat ook niet vastgebeiteld in steen: als blijkt dat er binnen vier jaar een tekort zou zijn, dan kunnen we daar opnieuw over nadenken.”