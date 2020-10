Stel hier uw vraag over code oranje in het onderwijs

Ben Weyts lanceert lespakket over dierenwel­zijn: “Kinderen bewust maken van behoeften van dieren”

6 oktober Vlaams minister van Onderwijs en Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft vandaag het lespakket ‘Oog in oog’, dat draait rond dierenwelzijn, voorgesteld in een basisschool in Heverlee. Het doel van het pakket is om “kinderen bewust te maken van de behoeften van dieren en van de verantwoordelijkheden van de mens als diereneigenaar en consument.” Het lesmateriaal is beschikbaar voor zowel het kleuter-, als het lager en het secundair onderwijs.