Steinerscholieren presteren minder goed in hoger onderwijs

Daarnaast blijken de Steinerstudenten in het hoger onderwijs ook een lager studierendement te hebben. Dat rendement is de verhouding van het aantal verworven studiepunten tegenover het totaal aantal opgenomen studiepunten. Het studierendement van Steineralumni lag met 71 procent in de professionele en 66 procent in de academische bachelors duidelijk onder de Vlaamse gemiddeldes van ASO-alumni van respectievelijk 82 procent en 69 procent.

“Centrale proeven”

Vandaag wordt in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement gestemd over de afwijkende eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs van het Steineronderwijs. Vlaams Belang verzet zich tegen die afwijkende eindtermen en zal, net als bij de afwijking voor de eindtermen in de eerste graad, tegen stemmen. “Scholen mogen zelf hun pedagogisch project bepalen en daar zijn we niet tegen”, zegt Beckers. “Maar ze moeten wel de eindtermen respecteren waarvan we verwachten dat iedere leerling in Vlaanderen die onder de knie heeft.”