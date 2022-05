Socialistische vakbond roept op tot staking in het onderwijs op 31 mei

Meer studenten kiezen voor opleiding in hoger onderwijs, maar doen er ook langer over

Vorig jaar schreven iets minder dan 262.000 studenten zich in voor een bachelor- of masteropleiding aan de Nederlandstalige hogescholen en universiteiten of een opleiding in het hoger beroepsonderwijs. Het aantal inschrijvingen steeg lichtjes met vier procent ten opzichte van het academiejaar 2019-2020. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Het blijkt wel dat steeds minder studenten erin slagen om hun bachelordiploma te behalen binnen de vooropgestelde studieduur en dus wat extra tijd nodig hebben.

