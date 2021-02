Sneller benoemd, maar ook sneller ontslagen. Hoe reageren leerkrachten zelf? “Niet te snel afscheid nemen van oudere leerkrachten”

Slangen op maandag. Het versterken van ons onderwijs begint met het versterken van de leerkracht

21 december Er is in Vlaanderen een tot op heden onbekend werk van de schrijver Franz Kafka opgedoken. Daarin beschrijft hij hoe de heersende elite een lijst opmaakt van de kennis die de perfecte burger zou moeten creëren. Vervolgens worden kinderen verzameld in afgesloten gemeenschappen waar begeleiders die kennis moeten overbrengen.