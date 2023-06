Scholen schrappen examens omdat er geen leraren waren om les te geven: “Ik heb zelfs ouders gevraagd om in te springen, maar tevergeefs”

Onze Opinie: “Scholen zijn niet de stoplap van elk maatschap­pe­lijk probleem. Maar wat als het niet oplossen tot ongelijk­heid leidt?”

“Nu de stapel onbetaalde facturen in het gemeenschapsonderwijs even hard groeit als de schoolgaande jeugd, duikt de maximumfactuur in het secundair onderwijs weer op. Het is geen mirakeloplossing”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “En nee, scholen moeten niet elk maatschappelijk probleem behappen. Maar wat als sommige problemen tot een ongelijke start voor leerlingen leiden?”