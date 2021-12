Scholen krijgen geen afkoelingsweek. Hoe houden directies de boel draaiende? En kunnen de leerkrachten hun afwezige leerlingen aan boord houden? “Sommige raak je voor een stukje kwijt”

Laptops, internet­ver­goe­ding, extra fietsver­goe­ding: Weyts investeert 188 miljoen euro extra per jaar om leerkrach­ten­be­roep aantrekke­lij­ker te maken

Het onderwijs krijgt jaarlijks 188 miljoen euro extra om de onderwijskwaliteit te verbeteren en het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. Dat is het onderwijsveld overeengekomen in de nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO), die Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de sociale partners maandag ondertekend hebben. Een loonsverhoging voor leraren komt er niet. Het beroep moet aantrekkelijker worden door de investering in ICT-materiaal voor leerkrachten, de invoering van een internetvergoeding en een verhoging van de fietsvergoeding met 40 procent. Twee onderwijsverstrekkers, het OVSG en het Gemeenschapsonderwijs GO!, ondertekenden de tekst niet.

