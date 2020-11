Ruim 100.000 inschrijvingen minder in volwassenenonderwijs door coronacrisis

Maxim brengt eigen spel uit: “Maaltafels zijn saai, maar met mijn spel worden ze leuk”

10 september ‘Hoe saai’, dacht de 8-jarige Maxim toen hij op zijn kamer de maaltafels aan het oefenen was. ‘Maar als ik er een spel rond bedenk, zou het misschien wel leuk zijn.’ Vandaag, een jaar later, is maXimaal klaar, een gezelschapsspel waarmee maaltafels leren makkelijk én leuk is. Pedagoge Marijke Bisschop noemt het ‘een prachtverhaal’. “Deze jongen heeft intuïtief iets wezenlijks aangevoeld: dat spelenderwijs leren de beste manier is.”