Regels rond Covid op school nog eens op een rij: “Maakt het verschil tussen openhouden of sluiten van school”

De schoolpoorten openhouden is een belangrijke maatschappelijke prioriteit, die heel wat voorzorgsmaatregelen vraagt. Van Gucht roept op om de regels te blijven volgen en zet de richtlijnen voor de aanpak van Covid-19 op scholen nog eens op een rij. “Dit kan het verschil maken tussen het openhouden of sluiten van een school”, zei hij op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

Ons land is er dit schooljaar in geslaagd om de scholen grotendeels open te houden. “Dat mogen we terecht een succes noemen”, zegt Van Gucht. In andere landen was het vaak anders en ging het onderwijs wel op slot in de voortdurende strijd tegen de coronapandemie.

“Het is belangrijk dat er kort op de bal wordt gespeeld wanneer een besmetting opduikt op school. Soms betekent dit dat volledige scholen getest en uit voorzorg in quarantaine geplaatst worden. Dit is echter meestal niet nodig”, zegt Van Gucht. Vaak is het voldoende om enkel de leerlingen met een hoogrisicocontact op te sporen, te testen en in quarantaine te plaatsen.

Van Gucht zet de officiële richtlijnen voor de aanpak van het coronavirus op scholen nog eens op een rij. U kan de maatregelen ook nalezen op de website van Sciensano. Wij vatten ze hieronder samen:

Regel 1: “Als een kind ziek is en symptomen van Covid vertoont, moet het thuisblijven”

Contacteer in dat geval uw arts voor een test, zegt Van Gucht. “Bij kinderen jonger dan 6 jaar hoeft er niet noodzakelijk getest te worden bij milde klachten.” Op deze leeftijd hebben kinderen immers vaker last van een “typische snotneus”.

Dit neemt niet weg dat ook jonge kinderen thuis moeten blijven bij milde klachten, onderstreept de viroloog. “Ze blijven in principe thuis tot 10 dagen na het begin van de symptomen.”

Regel 2: “Als een gezinslid (moeder, vader, broer of zus) mogelijk Covid heeft, moeten de kinderen thuisblijven”

Als het gezinslid negatief test, mogen de kinderen opnieuw naar school. Is de test positief, dan gaan de kinderen ook in quarantaine. “Deze quarantaine duurt tot 10 dagen na het laatste risicocontact”, zegt Van Gucht.

Indien op dag 7 na het laatste risicocontact een test wordt afgenomen en die negatief is, dan kan de quarantaine vroeger stopgezet worden. “De laatste dag van het risicocontact is meestal 10 dagen na het begin van de symptomen van het besmette gezinslid. Tenzij het gezinslid zich volledig kan isoleren van het kind, dan geldt de dag van isolatie als laatste risicocontact.”

Voor een besmette ouder is zo’n isolatie echter moeilijk haalbaar. “Dit betekent dat de quarantaine van het kind in totaal 20 dagen bedraagt”, zegt Van Gucht. Indien een negatieve coronatest wordt afgelegd, kan die evenwel ingekort worden tot 17 dagen.

“We weten dat dit een lange periode is, maar u moet goed beseffen dat dankzij deze quarantaine het virus kan buitengehouden worden op de school”, benadrukt de viroloog. “Dit kan uiteindelijk het verschil maken tussen het opengehouden of sluiten van de school.”

Regel 3: “Wanneer een kind ouder dan 6 jaar nauw contact heeft gehad met een besmette leerling of leraar wordt het als hoogrisicocontact beschouwd”

In dat geval moet het kind in quarantaine gaan en getest worden, legt Van Gucht uit. “Wanneer het kind enkel een laagrisico had, dan mag het in principe naar school blijven gaan. Deze kinderen moeten wel tijdelijk stoppen met hun buitenschoolse activiteiten.”

Het zijn de schoolartsen van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) die oordelen of het gaat om een hoogrisico- of laagrisicocontact. “Zij hebben daarvoor instructies gekregen en beschikken over heel wat kennis en expertise”, wijst de viroloog erop.

De definitie van het risicocontact hangt ook af van de leeftijd van het kind. “Kinderen jonger dan 6 jaar raken iets minder makkelijk besmet. Daardoor worden ze minder vaak als een hoogrisicocontact ingedeeld.” De risico-inschatting in de kleuterschool kan dus verschillen van die in het lager of secundair onderwijs, wijst van Gucht erop. Een typisch voorbeeld van hoogrisicocontacten zijn kinderen die naast elkaar in de klas of refter zitten.

Zo snel mogelijk na het hoogrisicocontact moet een eerste test worden gedaan. Deze test kan aan het licht brengen dat het kind al besmet is, maar nog geen symptomen vertoont. “Als de eerste test positief is, dan moeten de andere leden van het gezin ook thuisblijven en getest worden”, zegt Van Gucht. Zij worden beschouwd als hoogrisicocontacten.

“Als de eerste test van het kind echter negatief is, dan hoeven de andere gezinsleden niet in quarantaine te gaan en hoeven zij in principe ook niet getest te worden. Zij kunnen weer aan het werk of naar school.”

Bij vaststelling van een besmetting in een school, is het meestal niet nodig om de hele klas of school te sluiten, stelt de Sciensano-viroloog. “Ook niet als er een vermoeden is dat het gaat om de Britse variant. Enkel als er meerdere besmettingen zijn en als het onduidelijk is wie er hoogrisicocontact was, bijvoorbeeld omdat kinderen geen vaste plaats hebben, dan moet de hele klas in quarantaine.”

Als er gevreesd wordt dat het virus rondgaat op school, kan er beslist worden om de hele school of een deel van de school te testen. “In dit geval is het mogelijk dat kinderen naar school blijven gaan totdat de resultaten van deze testen bekend zijn”, zegt Van Gucht nog. “Wanneer uit de resultaten blijkt dat er veel besmettingen zijn op de school kan er besloten worden om de school tijdelijk te sluiten. Dat gebeurt best steeds in samenspraak met de gezondheidsinspecteur”, besluit de viroloog.