Recordaantal inschrijvingen voor hoger onderwijs in coronajaar

Microbio­loog Herman Goossens: “Nieuwe teststrate­gie in scholen is absolute noodzaak”

26 oktober Professor klinische biologie Herman Goossens (UAntwerpen) hoopt dat er van de verlengde herfstvakantie gebruikt wordt gemaakt om na te denken over een nieuwe teststrategie in de scholen. "Dat is de enige kans om ervoor te zorgen dat we de scholen kunnen openhouden, maar we gaan sowieso nog drie tot zes uiterst zware maanden tegemoet", klinkt het.