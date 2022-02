Recordaantal buitenlandse diploma's erkend

Livios Nieuwe wet verplicht energieat­test voor gemeen­schap­pe­lij­ke delen flatgebouw: boetes mogelijk tot 5.000 euro

De opmaak van een energieattest is sinds begin dit jaar verplicht voor de gemeenschappelijke delen van grote flatgebouwen. Voor kleinere gebouwen ligt de deadline in 2023 of 2024. Zonder energieattest, dreigt voor de eigenaar of vereniging van mede-eigenaars een boete tot 5.000 euro. Maar wat houdt zo’n attest in? En is een renovatie verplicht als een ruimte niet aan de normen voldoet? Bouwsite Livios schept duidelijkheid.

11 februari