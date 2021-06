Rapport VDAB bewijst eens te meer: geen diploma, geen werk

Een op de tien jongeren die de schoolbanken verlaat, heeft een jaar later nog steeds geen job. En wie geen middelbaar diploma heeft, is helemaal gezien: meer dan een vierde van de ongekwalificeerde schoolverlaters is na één jaar nog altijd niet aan de bak. Dat staat in het jaarlijks rapport van de VDAB, dat bovendien stelt dat de coronacrisis de jobkansen van veel jongeren hypothekeert.