Pedagoog Pedro De Bruyckere gaat onafhankelijk kenniscentrum onderwijs leiden

Pedagoog Pedro De Bruyckere krijgt de leiding over ‘Leer.’ (Leerpunt), een nieuw onafhankelijk kenniscentrum onderwijs. Dat kenniscentrum moet de brug worden tussen het wetenschappelijk onderzoek en de klasvloer. Met de oprichting van het kenniscentrum wordt een van de adviezen van de Commissie Beter Onderwijs, ook bekend als de commissie-Brinckman, omgezet. Volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts is er binnen het onderwijsveld ook een akkoord over twaalf andere speerpunten van die commissie.

Al bijna twintig jaar zijn er alarmsignalen over de dalende onderwijskwaliteit in Vlaanderen. De dalende leerprestaties van Vlaamse leerlingen in internationale onderzoeken waren in 2020 de aanleiding tot de oprichting van de commissie Beter Onderwijs onder het voorzitterschap van Philip Brinckman. Die commissie leverde eind 2021 een lijvig rapport met 58 adviezen af.

Volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts is er met het onderwijsveld afgesproken om prioritair aan de slag te gaan met dertien van die aanbevelingen. Het gaat dan onder meer over een versterkte lerarenopleiding met een bindende instapproef, aandacht voor de impact van armoede op het leren en naar school gaan en vanaf de kinderzorg inzetten op meer taalkundig Nederlands vermogen.

De oprichting van Leer. is alvast de invulling van één van de adviezen van de commissie-Brinckman. Dat kenniscentrum, dat in 2023 operationeel moet worden, moet wetenschappelijke inzichten vertalen naar de praktijk van de klasvloer.

Kennis delen

“Het kenniscentrum kan bijvoorbeeld helpen bij eeuwige discussies, bijvoorbeeld over de zin en onzin van huiswerk of over zittenblijven en herexamens”, legt minister van Onderwijs Ben Weyts uit. Hij maakt vanuit de regering 2,5 miljoen euro vrij voor de opstart. Nadien is een recurrent budget van 1 miljoen euro voorzien.

Bedoeling is dat het kenniscentrum de beschikbare kennis gaat bundelen en op een laagdrempelige manier gaat delen met de scholen. Volgens pedagoog Pedro De Bruyckere, die de leiding krijgt over het centrum, heeft Leer. “de belangrijke taak om de kloof tussen onderzoek en praktijk in de twee richtingen te verkleinen”.

De Bruyckere stopt na 21 jaar als docent in de lerarenopleiding in Vlaanderen. “Dit is een grote stap. Ik had me voorgenomen om te blijven lesgeven, maar ik krijg nu de kans om iets te doen wat ik eigenlijk al 21 jaar doe: wetenschap naar de klasvloer brengen”, zo zei De Bruyckere op een persconferentie op de Campus Fenix van het GO! in Grimbergen.

Volgens De Bruyckere moet het kenniscentrum, net als bestaande voorbeelden in het buitenland (zoals in Engeland en Nederland), de bestaande informatie en expertise op één plek bundelen. Het is volgens De Bruyckere niet de bedoeling dat het kenniscentrum zelf onderzoek gaat doen, maar buitenlands onderzoek gaat ‘hertalen’ en om vanuit een bepaalde vraag vanuit het onderwijsveld een beroep te doen op de bestaande onderzoekscentra en kennisinstellingen.