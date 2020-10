Panel met Geert Molenberghs en Ignaas Devisch beveelt aan scholen open te laten bij lage of matige besmettingsgraad onder leerlingen

Studenten slepen buisvakken veel te lang mee: ruim 10.000 jongeren mogen academie­jaar niet starten

8 september Als over minder dan twee weken het nieuwe academiejaar begint, zullen ruim 10.000 Vlaamse studenten niet over voldoende leerkrediet beschikken om de gewenste opleiding te starten. Hun aantal is in vier jaar tijd met ruim de helft toegenomen. "Studenten kunnen te lang aanmodderen om pas na twee of drie jaar vast te stellen dat hun studiekeuze niet de goede was", klinkt het.