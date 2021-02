OVERZICHT. Dit verandert er voor leerkrachten na sociaal akkoord over vaste benoemingen

Wanneer vaste benoeming?

Leerkrachten kunnen binnenkort al na 290 dagen (1 schooljaar) zicht krijgen op een vaste benoeming. Na een positieve evaluatie én als er een vacature is, kunnen ze in een tijdelijke aanstelling (het zogenaamde TADD) stappen en na 360 dagen (in het tweede schooljaar) effectief vast benoemd worden. Vroeger kon dat pas na 690 dagen. Gemotiveerde starters zullen ook meer kansen krijgen om vast benoemd te worden, omdat scholen veel sneller vacatures zullen uitschrijven. “De vaste benoeming wordt dus gespreid over twee schooljaren, maar de procedure is aanzienlijk ingekort”, legt Weyts uit. Interim-leerkrachten hebben wel geen uitzicht op een vaste benoeming zolang er geen uren vacant worden verklaard.

Evaluatie

Ook de evaluatieprocedure wordt aangepast. Zo krijgen beginnende leerkrachten aan het einde van elk schooljaar een beoordeling, zodat ze weten wat hun werkpunten zijn. Is die beoordeling na het eerste jaar negatief, dan krijgen ze nog een nieuwe kans in het tweede jaar. Daarin zullen ze worden begeleid om de werkpunten aan te pakken. Zo weten ze na maximaal 3 jaar of ze echt een toekomst hebben in het onderwijs, verklaart Weyts.

De evaluaties gebeuren op schoolniveau. Wie een negatieve beoordeling krijgt in één school, zal toch nog aan de slag kunnen in een andere school.

Probleemgevallen

De evaluatieprocedure voor vast benoemde leerkrachten wordt ook aangescherpt. Scholen zullen de evaluaties kunnen toespitsen op de personeelsleden die niet meer goed functioneren. Op basis van die evaluatie kan de directie veel sneller overgaan tot een persoonlijk coachingstraject van 120 dagen. Als zo’n coachingstraject twee keer zonder gevolg blijft en als de tekortkomingen blijven bestaan, dan kan een personeelslid ontslagen worden. “De minimale termijn voor ontslag reduceren we zo van drie à vier jaar tot één jaar, weliswaar over twee schooljaren gespreid”, aldus Weyts.

Volledig scherm Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. © BELGA

Planning

Het Vlaams parlement zal het akkoord van de onderwijspartners nu omzetten in decreetsteksten. In de loop van de komende maanden komen er omzendbrieven met meer informatie over de hervormde regelgeving en overgangsmaatregelen. Het is de bedoeling dat de meeste ingrepen al ingaan bij het begin van volgend schooljaar. De nieuwe regeling rond de vaste benoeming gaat van kracht in september 2022.

Uitgangspunt

Scholen hebben op dit moment nog niet de juiste instrumenten om een modern personeelsbeleid te voeren. Zo kunnen ze getalenteerde en gemotiveerde starters niet aan zich binden omdat beginnende leerkrachten veel dienstanciënniteit moeten opbouwen vooraleer ze vast benoemd worden. “Beginners belanden soms in een carrousel waarin ze wel tien jaar kunnen meedraaien. 37 procent haakt af binnen de eerste vijf jaar”, zei Weyts.

Er is bovendien geen goed systeem van beoordeling, zodat beginnende leerkrachten niet te horen krijgen welke werkpunten ze nog hebben.

Scholen zijn in het huidige systeem verplicht om elk personeelslid om de vier jaar te evalueren, maar het is vooral een papieren verplichting. Het is in de praktijk haast onmogelijk om een vast benoemde leerkracht te ontslaan. Vandaag is de procedure “zo log en moeilijk dat slechte leerkrachten te lang in functie blijven, waardoor die kleine groep het imago van álle leerkrachten besmeurt”, stelt Weyts. “Ze wanen zich onaantastbaar.”

Moeilijk dossier

De dossiers van de hervormingen om leerkrachten sneller te ontslaan en de vaste benoeming lagen al langer op tafel. Ook de voorganger van Weyts, Hilde Crevits, beet haar tanden erop stuk. Door die twee dossiers nu aan elkaar te koppelen, was het wél mogelijk om tot een akkoord te komen.

Minister Weyts vergeleek het “moeilijke dossier” met dat van Oosterweel, waarover de vorige Vlaamse regering moest beslissen. Hij had het over een pre-Valentijnsakkoord, omdat het eigenlijk al op 11 februari werd bereikt. “We hebben onze liefde nog wat kunnen verborgen houden”, grapte de minister.

Besparing van 60 miljoen

Met het akkoord bespaart de Vlaamse regering ook 60 miljoen euro op jaarbasis, omdat er minder sociale lasten op vastbenoemden dan op tijdelijken rusten. “Dat is mooi meegenomen”, besloot Weyts. Het vrijgekomen geld moet in de eerste plaats terugvloeien naar het basisonderwijs.